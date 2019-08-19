На территории Белгородской области нашли 16 взрывоопасных предметов

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-19T16:05:19+03:00

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По нескольку раз в день приходится выезжать взрывотиехникам поисково-спасательной службы Белгородской области на вызовы. Так, на прошлой неделе было обнаружено 16 взывоопасных предметов, среди которых мины и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Все предметы изъяты и уничтожены на специальном полигоне.

Так, 12 августа минометная мина калибра 76 мм была обнаружены в городе Строитель Яковлевского городского округа. Еще одна минометная мина калибра 82 мм была найдена на следующий день, 13 августа, в районе села Хохлово Белгородского района.

14 августа в поселке Ракитное по улице Федутенко хозяйка частного домовладения при уборке территории обнаружила боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке она незамедлительно сообщила в Единую дежурно-диспетчерскую службу района. Прибывшие взрывотехники установили, что женщина обнаружила две минометные мины и три артиллерийских снаряда.

Один взрыватель и артиллерийский снаряд 110 мм были обнаружены 15 августа в поселке Чернянка по улице Строительная при проведении земляных работ. Еще четыре минометные мины и артиллерийский снаряд были найдены на минувшей неделе в селе Безлюдовка Шебекинского городского округа, в районе села Солдатское Старооскольского городского округа, в хуторе Глушинский Яковлевского городского округа, в городе Белгород по улице Дальняя Тихая и в поселке Разумное Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU