2019-08-19T15:28:28+03:00
Общество

Пушкинскую библиотеку-музей в Белгороде отремонтируют за 3 миллиона рублей

Управление капстроительства администрации опубликовало тендер на проведение ремонтных работ
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото сообщества "Пушкинская бибилиотека-музей"! ВКонтакте.Фото сообщества "Пушкинская бибилиотека-музей"! ВКонтакте.Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

Пушкинскую библиотеку-музей в Белгороде отремонтируют до конца ноября 2019 года. По условиям тендера, условия которого опубликовало Управление капитального строительства администрации Белгорода, на эти работы будет потрачено 3,1 миллиона рублей из бюджета города.

В документации обозначен фронт работ: ремонт мягкой кровли, парапетов, водосточной системы, мансардной кровли, устройство электрообогрева водосточной системы и ремонт подвесного потолка.

Кто выступит подрядчиков, станет ясно после электронного аукциона, который состоится 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На территории Белгородской области нашли 16 взрывоопасных предметов
Сотрудница белгородского банка воровала у своих клиентов
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Белгородец из мест лишения свободы заплатил полмиллиона за смертельное ДТП
В Белгородской области православные христиане празднуют Яблочный Спас
В белгородском благотворительном марафоне пробежит уполномоченный по защите прав предпринимателей
В Белгородской области инспекторы ГИБДД рассказывали пожилым водителям о мошенниках
Жительнице Губкина грозит до двух лет за выращивание конопли
В Белгородском регионе на строительство дороги на Прохоровку намерены потратить 1,8 миллиарда
Состоится ли в Белгороде ежегодная «Сушка фотографий»?
Белгородский врач, виновный в смерти 22-летнего пациента, избежал наказания
Капитальный ремонт домов в Белгороде контролирует специальная комиссия
Белгородское предприятие изготавливало изделия из кальмаров и рыбы с грубым нарушением санитарных норм
Более 1000 белгородцев не смогут выехать за рубеж из-за долгов за горячую воду и тепло
Старосколец попался на пьяной езде с поддельными правами [видео]
В Белгороде мотоциклист, уходя от преследования полиции, врезался в патрульный автомобиль
У белгородки в поезде «Москва-Белгород» украли золотые изделия на сумму 50 тысяч рублей
В Белгороде организуют обучение для предпенсионеров
Чтобы потушить пожар в бане, белгородским спасателям понадобилось более трех часов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Cудебные приставы помогли жителям Валуек получить заработную плату с предприятия-должника
Белгородский боксер Анатолий Попов стал победителем Всероссийских соревнований
В Белгородской области в пруду утонул мужчина
В Белгороде водитель-мужчина едва не подрался с автоледи