Пушкинскую библиотеку-музей в Белгороде отремонтируют за 3 миллиона рублей
Управление капстроительства администрации опубликовало тендер на проведение ремонтных работ
Фото сообщества "Пушкинская бибилиотека-музей"! ВКонтакте.Фото: Соцсети
Изменить размер текста:
Пушкинскую библиотеку-музей в Белгороде отремонтируют до конца ноября 2019 года. По условиям тендера, условия которого опубликовало Управление капитального строительства администрации Белгорода, на эти работы будет потрачено 3,1 миллиона рублей из бюджета города.
В документации обозначен фронт работ: ремонт мягкой кровли, парапетов, водосточной системы, мансардной кровли, устройство электрообогрева водосточной системы и ремонт подвесного потолка.
Кто выступит подрядчиков, станет ясно после электронного аукциона, который состоится 28 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU