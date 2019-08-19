Пушкинскую библиотеку-музей в Белгороде отремонтируют за 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-19T15:28:28+03:00

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Пушкинскую библиотеку-музей в Белгороде отремонтируют до конца ноября 2019 года. По условиям тендера, условия которого опубликовало Управление капитального строительства администрации Белгорода, на эти работы будет потрачено 3,1 миллиона рублей из бюджета города.

В документации обозначен фронт работ: ремонт мягкой кровли, парапетов, водосточной системы, мансардной кровли, устройство электрообогрева водосточной системы и ремонт подвесного потолка.

Кто выступит подрядчиков, станет ясно после электронного аукциона, который состоится 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU