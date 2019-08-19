2019-08-19T12:44:28+03:00
Происшествия

Сотрудница белгородского банка воровала у своих клиентов

Мошенница навязывала добровольное страхование выше установленной суммы
Ирина ТАРАСОВА
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Сотрудница белгородского банка воровала у своих клиентов.Сотрудница белгородского банка воровала у своих клиентов.Фото: "КП" Архив
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Сотрудница белгородского финансово-кредитного учреждения в Яковлевском горокруге подозревается в краже денег у клиентов, сообщают в региональном УМВД. Мошенница при оформлении кредитов навязывала добровольное страхование, сумма которого превышала установленную. Разницу она клала себе в карман.

В полицию обратились представители одного из финансовых учреждений. Они попросили разобраться в ситуации, рассказав, что к ним обратился клиент, который попросил объяснить несанкционированное списание средств с его счета. Проверка подтвердила факт хищения денежных средств со счетов клиентов.

Полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 26-летняя сотрудница финансово-кредитного учреждения, которая занималась оформлением кредитов и имела доступ к счетам клиентов. Разницу, которую она получала вследствие махинаций, она переводила на свой личный счет с помощью мобильного приложения. Таким образом ей удалось перевести 22 412 рублей.

Против мошенницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до 6 лет лишений свободы.

Как сообщила следователь следственного отдела ОМВД России по Яковлевскому городскому округу Карина Попова, в отношении банковского работника возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная с банковского счета».

Мошеннице грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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