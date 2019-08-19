2019-08-19T09:36:16+03:00
Общество

В белгородском благотворительном марафоне пробежит уполномоченный по защите прав предпринимателей

Белгородцы также смогут пробежать дистанцию в 1, 5, 10 километров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: Фонд «Святое Белогорье против детского рака».Фото: Фонд «Святое Белогорье против детского рака».
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7 сентября в Белгороде в четвертый раз пройдет благотворительный марафон «Добрый город». Организаторы планируют собрать жителей региона и даже соседей. Уже свою заявку на 21,1 километр подал уполномоченный по защите прав потребителей области Владислав Епанчинцев, а на дистанции в 10 километров будет бежать гендиректор футбольного клуба «Салют Белгород» Александр Щеглов. Белгородцы смогут пробежать дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км. Все вырученные средства пойдут на помощь детям с онкологическими и тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями.

Пока на самую длинную дистанцию — полумарафон — зарегистрировалось шесть участников. Расстояние в 10 километров преодолеть пожелали 14 человек. На дистанцию в 5 километров зарегистрировались 25 человек, а 1 километр побегут 35 человек.

Напомним, что организатором благотворительного марафона «Добрый город» выступает БРОО «Святое Белогорье против детского рака».

ИСТОЧНИК KP.RU

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