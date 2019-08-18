2019-08-18T12:20:19+03:00
Происшествия

Жительнице Губкина грозит до двух лет за выращивание конопли

35-летняя женщина любовно ухаживала за 23 кустиками
Ирина ТАРАСОВА
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Фото УМВД России по Белгородской области.Фото УМВД России по Белгородской области.
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Всего 23 кустика — и такой срок. До двух лет лишения свободы может получить жительница Губкина за выращивание конопли. Как рассказала 35-летняя женщина задержавшим ее правоохранителям, выращивала наркотикосодержащее растение для себя, посадив в ближайшей к дому посадке.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, отделом дознания ОМВД России по Губкину в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК РФ («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства»). Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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