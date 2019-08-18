В Белгородском регионе на строительство дороги на Прохоровку намерены потратить 1,8 миллиарда

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-18T11:14:51+03:00

В Белгородском регионе на строительство второй очереди дороги на Прохоровку намерены потратить 1,8 миллиарда рублей. Фото: "КП" Архив

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В Белгородском регионе объявлен аукцион на капитальный ремонт дороги к Прохоровке. Второй этап строительства трассы оценен на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Торги, которые будут проходить 26 августа, определят подрядную организацию. К средине ноября 2019 года подрядчик, согласно аукционной документации, должен будет выполнить работы на участке протяженностью 14,3 километра, ведущем к Прохоровскому полю.

Напомним, что первый этап капительного ремонта дороги, стоимостью 1,6 миллиарда, выиграла компания «Стройсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU