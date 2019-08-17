2019-08-17T19:29:09+03:00
Общество

Состоится ли в Белгороде ежегодная «Сушка фотографий»?

Очередную «Фотосушку» может подпортить погода
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на завтра запланирована "Фотосушка". Фото: peepcity.ru.В Белгороде на завтра запланирована "Фотосушка". Фото: peepcity.ru.Фото: Соцсети
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Анонсированная на завтра, 18 августа ежегодная «Сушка фотографий» под серьезной угрозой. А все погода, которая сорвала уже не одно субботнее мероприятие и грозит подкорректировать завтрашнюю «Фотосушку».

Как бы там ни было, но «Фотосушка» пока планируется. На ней как профессиональные фотографы, так и любители смогут показать свои работы и обменяться фотографиями.

Отметим, что размер фотографий может быть любым: от 10х15 сантиметров до 1х1 метра (!). Но, конечно, есть и предпочтительный размер - 30х40 сантиметров. И что важно и крайне демократично — участие в мероприятии бесплатное!

Для тех, кто только-только собирается поучаствовать в «Фотосушке», напоминаем, что это — международный выставочный проект по обмену фотографиями. Суть акции заключается в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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