Белгородский врач, виновный в смерти 22-летнего пациента, избежал наказания

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-17T12:01:10+03:00

Лор-врача суд признал виновным, но из-за срока давности, он отвечать не будет. Фото: "КП" Архив

Лор-врача суд признал виновным, но из-за срока давности, он отвечать не будет

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Врач,который провел неудачную операцию 22-летнему пациенту в 2016 году, признан виновным. Но от отбывания наказания он освобожден в связи с истечением срока давности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

История случилась в белгородской больнице №2 в апреле 2016 года. Лор-врач оперировал 22-летнего жителя Белгорода, который обратился с жалобами на заложенность носа, затрудненное носовое дыхание и храп во сне. Спустя несколько часов после хирургической операции у молодого человека пошла носом кровь, но ее удалось остановить. Через неделю пациента выписали, но дома у него опять началось кровотечение. Пациента направили в областную клиническую больницу, где он скончался от геморрагического шока, вызванного массивной кровопотерей.

Как установили эксперты, при операции была нарушена анатомическая целостность структур носа и повреждены сосуды. Пациента выписали преждевременно, врач не предусмотрел потенциальный риск рецидива осложнения. На основании данных экспертов суд вынес решение, что медик виноват в смерти пациента.

Подсудимый свою вину не признал. Суд ограничил свободу лор-врачу сроком на три года и лишил его права заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет. Но за истечением срока давности, подсудимый освобожден от отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU