2019-08-17T11:23:09+03:00
Экономика

Капитальный ремонт домов в Белгороде контролирует специальная комиссия

Всего в этом году в рамках региональной адресной программы в Белгороде ремонтируют 34 дома
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы мэрии Белгорода.Фото пресс-службы мэрии Белгорода.
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В Белгороде ход работ по капитальному обновлению многоэтажек специальная комиссия оценивает еженедельно. Всего в этом году в рамках региональной адресной программы в Белгороде ремонтируют 34 дома, ещё 18 — по отдельным конструктивным элементам, в основном — это кровли.

В составе комиссии — представители Фонда содействия реформированию ЖКХ, департамента городского хозяйства и депутатского корпуса.

Так, комиссия оценила качество работ по капитальному ремонту домов №54 и 56 на Гражданском проспекте 1958 года постройки. Оба дома находятся в центре города и являются его лицом. Их внешнему облику уделено особое внимание.

«Очень сложный фасад, нам нужно было сохранить оригинальную архитектуру, поэтому пользуемся специальными красками, которые позволяют толщиной слоя утеплить дом, но нам нужно оставить и первозданность», — сказал Сергей Гапон, технический директор ООО «Монтаж фасадных систем». На Гражданском проспекте, 54 эти работы продолжаются.

«Мы его ждали! – говорит о ремонте Татьяна Гордеева, председатель Совета МКД по адресу Гражданский проспект, 54. – У нас текла крыша, она продувалась, там жили голуби, там был мусор, всё было ужасно. Большая проблема была с главным фасадом — у нас осыпались балконы. Их будут делать как в 56 доме».

«Здесь также были вопросы по освещению — и освещение в подъездах будет сделано так, как просят собственники, — сказала Любовь Киреева, председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, депутат Белгородского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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