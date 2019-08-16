2019-08-16T14:14:26+03:00
Общество

Старосколец попался на пьяной езде с поддельными правами [видео]

Во время задержания мужчина неоднократно оскорблял сотрудника полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: скриншот видео.фото: скриншот видео.
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В минувшие выходные в дежурную часть старооскольского УМВД обратились местные жители одного из микрорайонов. Они сообщили, что удерживают во дворе пьяного автомобилиста.

На месте происшествия автоинспектор установил личность задержанного. Им оказался 49-летний местный житель. Подозреваемый в грубой форме отказался пройти медицинское освидетельствование и выражался в адрес сотрудника правопорядка нецензурной бранью.

Как оказалось, мужчина уже привлекался к ответственности за вождение подшофе и был лишен прав. А водительское удостоверение, которое он предъявил автоинспектору, является поддельным.

В отношении старооскольца возбуждены два уголовных дела за управление автомобилем в нетрезвом и виде и использование подложного документ, сообщили в пресс-службе УМВД региона. А материал по факту оскорбления сотрудника полиции направлен в Следственный комитет.

Старосколец попался на пьяной езде с поддельными правами..Во время задержания мужчина неоднократно оскорблял сотрудника полиции

ИСТОЧНИК KP.RU

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