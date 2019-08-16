2019-08-16T15:23:24+03:00
Общество

Более 1000 белгородцев не смогут выехать за рубеж из-за долгов за горячую воду и тепло

Совокупный долг неплательщиков составил 43 миллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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С начала 2019 года 1075 жителей Белгородской области, имеющие задолженность перед «Квадрой», лишились права выезда за пределы России. Совокупный долг неплательщиков за тепло и горячую воду составил 43 миллиона рублей. Ограничение на их выезд наложила Федеральная служба судебных приставов.

Заместитель управляющего директора филиала по реализации тепловой энергии Людмила Русинова объяснила: «Если потребители не гасят долг в досудебном порядке после наших напоминаний, мы обращаемся в суд. В случае неисполнения решения суда ограничительные меры принимают приставы».

Отметим, что за 7 месяцев текущего года юристы «Квадры» подали в суд 2929 исковых заявлений на сумму более 55 миллионов рублей, в том числе в Белгороде – 2093 иска на сумму более 37 миллионов рублей. Служба судебных приставов взыскала с должников более 46,5 миллионов рублей.

Всего по данным на 1 августа 2019 года долг населения Белгородской области за услуги теплоснабжения составил порядка 470 миллионов рублей. Большая часть задолженности (368 миллионов рублей) приходится на жителей областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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