Белгородское предприятие изготавливало изделия из кальмаров и рыбы с грубым нарушением санитарных норм

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-16T16:10:42+03:00

На предприятии во время проверки хранилось около 50 килограммов продукции весьма сомнительного качества

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду совместно с представителями Роспотребнадзора в ходе проверки оперативной информации обнаружили цех, в котором изготавливали и сортировали изделия из кальмаров и рыбы с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. В цеху, расположенном на территории одной из промзон Белгорода, хранилось около 50 килограммов продукции.

Было установлено, что у владельца производства, 53-летнего местного жителя не было необходимых документов на сырье, а также на готовую продукцию.

По словам начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона Андрея Вервейко, на изделиях, готовых к реализации, отсутствовала маркировка, на производстве без соответствующего оформления работали 7 сотрудников. Более того, некоторые из них проживали на территории предприятия.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Артем Медведев подчеркнул, что «по результатам лабораторных исследований изъятое не соответствует гигиеническим требованиям безопасности».

Сейчас деятельность цеха приостановлена. Изъятая продукция будет уничтожена. В отношении владельца предприятия составлено три административных протокола по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ (Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке), сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU