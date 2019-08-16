2019-08-16T13:12:16+03:00
Происшествия

В Белгороде мотоциклист, уходя от преследования полиции, врезался в патрульный автомобиль

Нарушитель и его пассажир получили травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.
Изменить размер текста:

По предварительным данным, 16 августа около половины второго ночи наряд ДПС во время патрулирования заметил в районе перекрестка улиц Губкина и Красноармейская в Белгороде нарушителя на мотоцикле «Ямаха». Пассажир транспортного средства был без шлема. Автоинспекторы подали водителю сигнал об остановке, но мотоциклист их проигнорировал.

Сотрудники ДПС поехали вслед за нарушителем в сторону Строителя. Навстречу им выехал еще один экипаж, находившийся в это время на автодороге М-2 «Крым», чтобы оказать помощь.

Уже в поселке Северный инспектор ДПС жезлом подал водителю сигнал об остановке, но мотоциклист вновь его проигнорировал. И пытаясь объехать патрульный автомобиль, на большой скорости врезался в него. В результате столкновения нарушитель и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Трезвым ли был водитель, пока не известно. В полиции сообщили, что в больнице у него взяли кровь на исследование. Как выяснилось, у мужчины нет прав на управление мотоциклом. А еще он неоднократно привлекался за грубые нарушения ПДД. Также ранее в отношении мотоциклиста были возбуждены два уголовных дела за вождение подшофе, которые сейчас находятся в производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородское предприятие изготавливало изделия из кальмаров и рыбы с грубым нарушением санитарных норм
Более 1000 белгородцев не смогут выехать за рубеж из-за долгов за горячую воду и тепло
Старосколец попался на пьяной езде с поддельными правами [видео]
У белгородки в поезде «Москва-Белгород» украли золотые изделия на сумму 50 тысяч рублей
В Белгороде организуют обучение для предпенсионеров
Чтобы потушить пожар в бане, белгородским спасателям понадобилось более трех часов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Cудебные приставы помогли жителям Валуек получить заработную плату с предприятия-должника
Белгородский боксер Анатолий Попов стал победителем Всероссийских соревнований
В Белгородской области в пруду утонул мужчина
В Белгороде водитель-мужчина едва не подрался с автоледи