В Белгороде мотоциклист, уходя от преследования полиции, врезался в патрульный автомобиль

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-16T13:12:16+03:00

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По предварительным данным, 16 августа около половины второго ночи наряд ДПС во время патрулирования заметил в районе перекрестка улиц Губкина и Красноармейская в Белгороде нарушителя на мотоцикле «Ямаха». Пассажир транспортного средства был без шлема. Автоинспекторы подали водителю сигнал об остановке, но мотоциклист их проигнорировал.

Сотрудники ДПС поехали вслед за нарушителем в сторону Строителя. Навстречу им выехал еще один экипаж, находившийся в это время на автодороге М-2 «Крым», чтобы оказать помощь.

Уже в поселке Северный инспектор ДПС жезлом подал водителю сигнал об остановке, но мотоциклист вновь его проигнорировал. И пытаясь объехать патрульный автомобиль, на большой скорости врезался в него. В результате столкновения нарушитель и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Трезвым ли был водитель, пока не известно. В полиции сообщили, что в больнице у него взяли кровь на исследование. Как выяснилось, у мужчины нет прав на управление мотоциклом. А еще он неоднократно привлекался за грубые нарушения ПДД. Также ранее в отношении мотоциклиста были возбуждены два уголовных дела за вождение подшофе, которые сейчас находятся в производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU