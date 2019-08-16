У белгородки в поезде «Москва-Белгород» украли золотые изделия на сумму 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-16T12:15:00+03:00

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В дежурную часть Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте обратилась 24-летняя жительница Корочанского района. Она пожаловалась, что у нее пропали из забытого в поезде два золотых кольца и золотая цепочка. Рюкзак нашелся, а вот золота там уже не было. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 50 000 рублей. Вором оказался поездной механик.

Сотрудники уголовного розыска Белгородского ЛО МВД России на транспорте установили личность похитителя. Им оказался 36-летний житель Прохоровского района, работающий поездным электромехаником. Мужчина рассказал, что при осмотра забытого в поезде рюкзака на дне косметички обнаружил золотые изделия, но не указал драгоценности в акте осмотра. Позже злоумышленник воспользовался поездными ключами, зашел в купе начальника состава и похитил украшения.

В отношении гражданина следственным отделением Белгородского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU