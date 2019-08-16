В Белгороде организуют обучение для предпенсионеров
В рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав нацпроекта «Демография», В Белгороде реализуется специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Программа рассчитана на период до 2024 года. Ее координатором в областном центре является Белгородский центр занятости населения. Главная цель - повысить конкурентоспособность предпенсионеров на рынке труда.
В соответствии с программой граждане предпенсионного возраста имеют право за счет бюджетных средств получить профессиональное обучение и (или) дополнительное профессиональное образование.
Отметим, что участниками программы могут стать работники организаций, направленные на обучение работодателями, и ищущие работу граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в органы службы занятости.
Обучение проводится на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учебных центров организаций и предприятий города, имеющих соответствующую лицензию. Период обучения – не более 3 месяцев.
Более подробную информацию о порядке организации обучения можно получить в консультационном пункте Белгородского центра занятости населения: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 137, 1-й этаж, кабинет № 108 или позвонив по телефонам: 8 (4722) 34-97-59, 34-92-69, 34-97-45.
Напомним, что предпенсионным возрастом считается период в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU