В Белгороде организуют обучение для предпенсионеров

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-16T11:28:00+03:00

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В рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав нацпроекта «Демография», В Белгороде реализуется специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Программа рассчитана на период до 2024 года. Ее координатором в областном центре является Белгородский центр занятости населения. Главная цель - повысить конкурентоспособность предпенсионеров на рынке труда.

В соответствии с программой граждане предпенсионного возраста имеют право за счет бюджетных средств получить профессиональное обучение и (или) дополнительное профессиональное образование.

Отметим, что участниками программы могут стать работники организаций, направленные на обучение работодателями, и ищущие работу граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в органы службы занятости.

Обучение проводится на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учебных центров организаций и предприятий города, имеющих соответствующую лицензию. Период обучения – не более 3 месяцев.

Более подробную информацию о порядке организации обучения можно получить в консультационном пункте Белгородского центра занятости населения: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 137, 1-й этаж, кабинет № 108 или позвонив по телефонам: 8 (4722) 34-97-59, 34-92-69, 34-97-45.

Напомним, что предпенсионным возрастом считается период в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU