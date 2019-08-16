Чтобы потушить пожар в бане, белгородским спасателям понадобилось более трех часов
Пожар случился ночью в здании на 5-м Сургутском переулке
Чтобы потушить пожар в бане, белгородским спасателям понадобилось более трех часов.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде ночью на 5-м Сургутском переулке загорелось здание бани. Спасателям, которые прибыли на вызов, пришлось потратить больше трех часов, чтобы справиться с загоранием, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Тревожный звонок поступил на телефон службы спасения в 1.38. На место происшествия сразу же выехали два караула пожарно-спасательных частей. Кроме здания бани, загорелись и подсобные помещения, расположенные под одной кровлей. Пожар был потушен только 4.50.
Огнем повреждено около 300 квадратных метров крыши. Причиной пожара стала аварийная работа электросети.
ИСТОЧНИК KP.RU