Cудебные приставы помогли жителям Валуек получить заработную плату с предприятия-должника

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-16T09:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала августа в Валуйском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось на исполнении 24 исполнительных производства о взыскании с одного из коммунальных предприятий задолженности по заработной плате на сумму более 319 тысяч рублей. Судебные приставы обязали управляющую компанию выплатить работникам долги по заплате.

Судебный пристав-исполнитель предупредил руководство управляющей компании, что в случае неисполнения требований исполнительных документов в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ. Также был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств должника.

Чтобы избежать мер принудительного исполнения, должник под контролем судебных приставов в полном объеме выплатил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU