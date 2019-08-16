Cудебные приставы помогли жителям Валуек получить заработную плату с предприятия-должника
С начала августа в Валуйском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось на исполнении 24 исполнительных производства о взыскании с одного из коммунальных предприятий задолженности по заработной плате на сумму более 319 тысяч рублей. Судебные приставы обязали управляющую компанию выплатить работникам долги по заплате.
Судебный пристав-исполнитель предупредил руководство управляющей компании, что в случае неисполнения требований исполнительных документов в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ. Также был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств должника.
Чтобы избежать мер принудительного исполнения, должник под контролем судебных приставов в полном объеме выплатил задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU