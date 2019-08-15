В Белгородской области в пруду утонул мужчина

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-15T16:06:19+03:00

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В Белгородской области в пруду в районе села Меловое Губкинского городского округа было обнаружено тело мужчины. Нашедшие тело сразу же позвонили в службе спасения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Водолазы, которые выехали на место происшествия, вытащили из воды тело 48-летнего погибшего. Предстоит выяснить все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Сообщают лишь тот факт, что тело мужчины находилось в не оборудованном для купания месте.

Спасатели, обращаясь к белгородцам, настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности на воде. В частности: не купаться в необорудованных местах и в нетрезвом состоянии; не заплывать за буйки; не прыгать с импровизированных вышек; не пытаться переплыть реки и озера; не оставлять без присмотра детей.

ИСТОЧНИК KP.RU