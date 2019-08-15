2019-08-15T11:55:15+03:00
Спорт

В Белгороде в парке Победы пройдет велодевичник в стиле ретро-шик

Для участниц условие одно – соответствовать образу и быть по возможности женственными
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в парке Победы пройдет велодевичник в стиле ретро-шик. Фото сообщества "Велодевичник "Леди на велосипеде" ВКонтакте.В Белгороде в парке Победы пройдет велодевичник в стиле ретро-шик. Фото сообщества "Велодевичник "Леди на велосипеде" ВКонтакте.Фото: Соцсети
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В парке Победы Белгорода 17 августа в 15.00 стартует велодевичник «Леди на велосипеде». Для участниц условие одно – соответствовать образу и быть по возможности женственными. Так решили организаторы, которые хотят объединить спорт и ретро-шик.

Велодевичник воссоздаст атмосферу прошлого. При этом, говорят организаторы, они не ставят перед собой задачу превратить мероприятие в маскарад. Участнице достаточно иметь любую, пусть и небольшую, деталь, которая будет соответствовать тематике встречи.

В программе володевичника – велопрогулка по парку Победы, фотосессия с участием профессиональных фотографов и общение в кафе.

Возраст участниц не ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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