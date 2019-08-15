В Белгороде в парке Победы пройдет велодевичник в стиле ретро-шик
В парке Победы Белгорода 17 августа в 15.00 стартует велодевичник «Леди на велосипеде». Для участниц условие одно – соответствовать образу и быть по возможности женственными. Так решили организаторы, которые хотят объединить спорт и ретро-шик.
Велодевичник воссоздаст атмосферу прошлого. При этом, говорят организаторы, они не ставят перед собой задачу превратить мероприятие в маскарад. Участнице достаточно иметь любую, пусть и небольшую, деталь, которая будет соответствовать тематике встречи.
В программе володевичника – велопрогулка по парку Победы, фотосессия с участием профессиональных фотографов и общение в кафе.
Возраст участниц не ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU