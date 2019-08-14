В лебединском храме-часовне празднуют Медовый Спас

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-14T16:11:02+03:00

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Сегодня православные празднуют Медовый Спас и начало Успенского поста. На Лебединском ГОКе в храме-часовне святой великомученицы Варвары совершили молебен в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Это один из трех праздников в году, когда из алтаря выносят святой Крест для поклонения.

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Свое народное название праздник получил из-за того, что после литургии существовал обычай освящать мед нового сбора, который созревал как раз в это время. Этот обычай не утрачен и сегодня. В лебединском храме отслужили водосвятный молебен с освящением меда, а после угощали им и постными булочками всех прихожан.

Настоятель часовни, протоиерей Фёдор Сикуринец поздравил с этим замечательным праздником и пожелал работникам Лебединского ГОКа и всем православным города воодушевления, укрепления сил на соблюдение строгого, но благодатного Успенского поста.

ИСТОЧНИК KP.RU