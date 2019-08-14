2019-08-14T12:50:38+03:00
Общество

В Белгородском регионе появились новые беленькие мусоровозы

18 единиц спецтехники японской марки Isuzu помогут сделать дворы белгородцев чище
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: belgkh.ru.Фото: belgkh.ru.
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18 единиц спецтехники японской марки Isuzu появились во дворах Белгородского региона. В департаменте ЖКХ считают, что новенькие мусоровозы помогут оптимизировать процесс мусороперевозки в Белгороде и Старом Осколе.

В транспортной компании рассказали, что они приобрели 16 машин: 8 автомобилей с задней загрузкой мусорных контейнеров для твердых коммунальных отходов и 8 с целью погрузки контейнеров объемом 8 м3 для крупногабаритного мусора. Новая техника способна перевезти до 3,2 тонн отходов за рейс (это порядка 40 контейнеров объемом 1,1 м3). В компании подчеркивают, что машины оснащены современным прессующим механизмом, увеличивающим коэффициент уплотнения мусора.

Также, «Экотранс» приобрел один КамАЗ с установкой мультилифта, который обеспечивает транспортировку модульных грузов, например, контейнера для КГО. А новый спецавтомобиль фирмы Scania с краном-манипулятором оборудован грейферным захватом. Эта машина своими «челюстями» может загружать крупногабаритные отходы, строительный мусор и порубочные остатки (стволы, корни, ветки, обрезки деревьев и кустарников).

ИСТОЧНИК KP.RU

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