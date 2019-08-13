Белгородская управляющая компания заплатит жительнице Губкина ущерб за затопленную квартиру
Судебные приставы-исполнители Губкинского районного отдела помогли местной жительнице получить с управляющей компании 207 тысяч рублей ущерба, причиненного затоплением квартиры.
Накануне пострадавшая хозяйка квартиры обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного имуществу и квартире в результате прорыва соединительных элементов трубы. Суд принял решение взыскать с управляющей компании ущерб, штраф, а также государственную пошлину на общую сумму 315 954 рублей.
Руководству управляющей компании было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупреждение, что неисполнение решение суда влечет уголовную ответственность по ст. 315 УК РФ.
Должник задолженность по исполнительному документу оплатил в полном объеме, денежные средства перечислены взыскательнице. При этом управляющей компании еще предстоит заплатить исполнительский сбор в размере 22 116 рублей за неисполнение требований исполнительного документа в установленный добровольный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU