2019-08-13T14:52:37+03:00
Общество

Белгородская управляющая компания заплатит жительнице Губкина ущерб за затопленную квартиру

Судебные приставы помогли пострадавшей хозяйке квартиры возместить ущерб в размере 207 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Судебные приставы-исполнители Губкинского районного отдела помогли местной жительнице получить с управляющей компании 207 тысяч рублей ущерба, причиненного затоплением квартиры.

Накануне пострадавшая хозяйка квартиры обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного имуществу и квартире в результате прорыва соединительных элементов трубы. Суд принял решение взыскать с управляющей компании ущерб, штраф, а также государственную пошлину на общую сумму 315 954 рублей.

Руководству управляющей компании было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупреждение, что неисполнение решение суда влечет уголовную ответственность по ст. 315 УК РФ.

Должник задолженность по исполнительному документу оплатил в полном объеме, денежные средства перечислены взыскательнице. При этом управляющей компании еще предстоит заплатить исполнительский сбор в размере 22 116 рублей за неисполнение требований исполнительного документа в установленный добровольный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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