В Белгородской области задержали подозреваемую в краже 104 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-12T14:32:04+03:00

В Белгородской области женщина похитила крупную сумму у своего 67-летнего приятеля. Фото: "КП" Архив

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По предварительным данным, подозреваемая периодически пользовалась банковской картой пострадавшего, делала покупки по его просьбе. Зная пин-код и воспользовавшись доверием приятеля, злоумышленница в течение месяца снимала приличные суммы на личные нужды. Мужчина обнаружил пропажу средств, когда решил проверить баланс.

Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнюю приятельницу потерпевшего. По ее словам, все похищенные средства она потратила по собственному усмотрению. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело за кражу, совершенную с банковского счета. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU