В Белгородской области задержали подозреваемую в краже 104 тысяч рублей
По предварительным данным, подозреваемая периодически пользовалась банковской картой пострадавшего, делала покупки по его просьбе. Зная пин-код и воспользовавшись доверием приятеля, злоумышленница в течение месяца снимала приличные суммы на личные нужды. Мужчина обнаружил пропажу средств, когда решил проверить баланс.
Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнюю приятельницу потерпевшего. По ее словам, все похищенные средства она потратила по собственному усмотрению. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело за кражу, совершенную с банковского счета. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU