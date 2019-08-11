2019-08-11T18:17:29+03:00
Происшествия

В Шебекино под колеса иномарки попал пешеход

ДТП с участием автомобиля «Опель Мокка» произошло на улице Ленина
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекино под колеса иномарки попал пешеход.В Шебекино под колеса иномарки попал пешеход.Фото: "КП" Архив
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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило в воскресенье, 11 августа. Звонившие сообщали, что в Шебекино Белгородской области на улице Ленина автомобиль «Опель Мокка» совершил наезд на пешехода. Уже на месте ДТП прибывшие выяснили, что пешеход получил травмы и направлен в медучреждение.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по региону сообщает, что на место происшествия были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 12, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Всего в ликвидации ДТП участвовали 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС - 3 человека и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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