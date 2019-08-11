В Белгороде перекроют проезд у Марфо-Мариинского женского монастыря
С 19 по 25 августа в областном центре перекрою проезд по улице Пушкина. Ограничения коснутся дома № 19, как раз возле Марфо-Мариинского женского монастыря. Ограничения связаны с присоединением в городским сетям водопровода и ливневой канализации, сообщают в мэрии.
С такой просьбой в мэрию белгорода обратилась строительная компания ЖБК-1, которая будет выполнять все работы по технологическому присоединению к городским сетям водопровода и ливневки.
Тем водителям авто, проезд которых связан с улицей Пушкина в районе женского монатыря, рекомендуют осуществлять движение по улицам Преображенской — Гостенской — Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU