В Белгороде перекроют проезд у Марфо-Мариинского женского монастыря

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-11T16:42:08+03:00

Работы связаны с присоединением к городским сетям водопровода и ливневки

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С 19 по 25 августа в областном центре перекрою проезд по улице Пушкина. Ограничения коснутся дома № 19, как раз возле Марфо-Мариинского женского монастыря. Ограничения связаны с присоединением в городским сетям водопровода и ливневой канализации, сообщают в мэрии.

С такой просьбой в мэрию белгорода обратилась строительная компания ЖБК-1, которая будет выполнять все работы по технологическому присоединению к городским сетям водопровода и ливневки.

Тем водителям авто, проезд которых связан с улицей Пушкина в районе женского монатыря, рекомендуют осуществлять движение по улицам Преображенской — Гостенской — Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU