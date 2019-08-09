2019-08-09T13:21:32+03:00
Общество

Белгородские огнеборцы спасли троих человек из горящего дома

Двоих мужчин в бессознательном состоянии пришлось выносить на руках, еще один из-за дыма потерял ориентацию и не мог выбраться самостоятельно
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Белгородские спасатели вынесли из пожэара двух мужчин, которые находились в бессознательном состоянии. Еще одному они помогли выбраться из огня, так как из-за дыма и охватившей его паники, мужчина не мог покинуть горящий дом самостоятельно.

Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра от очевидцев пожара поступил 8 августа около полудня. Звонившие сообщали, что в Белгороде на улице Котлозаводской горит частный дом. Незамедлительно по указанному адресу выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 и 4. К моменту прибытия огнеборцев пламенем была охвачена одна из комнат дома, а из окон вырывались клубы черного дыма. Со слов соседей, внутри могли находиться люди.

Входная дверь оказалась заперта, поэтому пожарным пришлось ее взломать. Попав внутрь охваченного дымом дома, огнеборцы пожарно-спасательной части № 1 Дмитрий Михин, Андрей Литвинов, Николай Пятак, Александр Винокуров и Ярослав Литвишка приступили к и поиску людей и вскоре обнаружили троих мужчин. При этом двое из пострадавших находились в бессознательном состоянии. Их пожарные на руках вынесли из загоревшегося дома и передали бригаде скорой медицинской помощи. Еще одного пострадавшего, который из-за охватившей его паники и сильного задымления не мог самостоятельно выбраться из горящего дома, огнеборцы вывели из задымленных комнат, не дав погибнуть от удушливого дыма.

Полностью справиться с огнем сотрудникам МЧС удалось в течение 15 минут. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников МЧС удалось сохранить жизни людей и не допустить дальнейшего распространения пламени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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