Ревнивого белгородца за смерть подруги осудили на 9 лет

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-08T10:38:35+03:00

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Жителя Чернянки, который из ревности до смерти избил свою подругу, осудили на 9 лет. Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, трагедия случилась 2 марта 2019 года.33-летний мужчина вместе с подругой отправился в гости к знакомому. За столом вся компания изрядно выпила. Гостья разделась догола и принялась танцевать перед хозяином дома. Это разозлило ее друга и он налетел на нее с кулаками. Удары, которые пришлись по голове, стали для молодой женщины смертельным. Она скончалась в больнице через две недели.

Суд, которые признал злоумышленника виновным в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших сметь человека, отправил осужденного отбывать срок в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU