В Белгородской области служебная собака Юта нашла похищенное имущество сельхозпредприятия

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-07T16:02:25+03:00

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Кража произошла в Яковлевском городском округе. Представитель сельхозпредприятия сообщил в полицию, что кто-то снял электродвигатель с лебедки, использующейся для погрузки зерна. Сумма ущерба составила чуть больше четырех тысяч рублей.

Раскрыть преступление помогла четвероногая помощница инспектора-кинолога Сергея Бессонова – Юта. Служебная собака с девятилетним стажем взяла след преступника и привела правоохранителей к гаражу, где было спрятано похищенное.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина.

По предварительным данным, прежде чем совершить кражу, он тщательно все продумал. Злоумышленник позаимствовал у друга садовую тачку и на время «арендовал» его гараж. Похитив деталь, он распилил ее и хотел сдать на металл, однако планам подозреваемого помешали стражи порядка.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU