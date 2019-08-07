Под Белгородом велосипедистка не уступила дорогу водителю автомобиля «Daewoo Matiz»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-07T15:15:50+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Юбилейной в поселке Разумное. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, виновницей ДТП стала 60-летняя пенсионерка. Женщина ехала на двухколесном велосипеде и не уступила дорогу 27-летнему водителю «Daewoo Matiz». В результате велосипедистка попала под колеса автомобиля и получила телесные повреждения.

Всего за 6 августа на территории Белгородской области было совершено 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 5 человек. Увы, еще одно ДТП привело к гибели неустановленного мужчины. Произошло оно в Старом Осколе в 22.30. 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада» двигался пол улице Ублинские Горы и наехал на мужчину, который находится на проезжей части дороги. Пешеход от полученных травм скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU