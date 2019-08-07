2019-08-07T15:15:50+03:00
Происшествия

Под Белгородом велосипедистка не уступила дорогу водителю автомобиля «Daewoo Matiz»

В результате женщина попала под колеса машины и получила травмы
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом велосипедистка не уступила дорогу водителю автомобиля «Daewoo Matiz». Фото УГИБДД УМВД России по Белгородской области.Под Белгородом велосипедистка не уступила дорогу водителю автомобиля «Daewoo Matiz». Фото УГИБДД УМВД России по Белгородской области.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Юбилейной в поселке Разумное. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, виновницей ДТП стала 60-летняя пенсионерка. Женщина ехала на двухколесном велосипеде и не уступила дорогу 27-летнему водителю «Daewoo Matiz». В результате велосипедистка попала под колеса автомобиля и получила телесные повреждения.

Всего за 6 августа на территории Белгородской области было совершено 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 5 человек. Увы, еще одно ДТП привело к гибели неустановленного мужчины. Произошло оно в Старом Осколе в 22.30. 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада» двигался пол улице Ублинские Горы и наехал на мужчину, который находится на проезжей части дороги. Пешеход от полученных травм скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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