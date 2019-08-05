За кражу собаки оскольчанка может сесть на два года

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-05T18:34:16+03:00

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О краже собаки в полицию сообщил 45-летний староосколец. Мужчина выгуливал своего питомца и случайно упустил его из виду. Прохожие рассказали ему, что видели, как немецкого шпица забрала какая-то женщина.

Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя местная жительница с криминальным прошлым. По предварительным данным, любвеобильный шпиц запрыгнул ей на руки. Женщина решила забрать четвероногого к себе домой. Полицейские уже вернули похищенную собаку владельцу.

За кражу похитительнице грозит до двух лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU