2019-08-05T18:34:16+03:00
Общество

За кражу собаки оскольчанка может сесть на два года

Женщина похитила запрыгнувшего ей на руки шпица
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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О краже собаки в полицию сообщил 45-летний староосколец. Мужчина выгуливал своего питомца и случайно упустил его из виду. Прохожие рассказали ему, что видели, как немецкого шпица забрала какая-то женщина.

Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя местная жительница с криминальным прошлым. По предварительным данным, любвеобильный шпиц запрыгнул ей на руки. Женщина решила забрать четвероногого к себе домой. Полицейские уже вернули похищенную собаку владельцу.

За кражу похитительнице грозит до двух лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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