За кражу собаки оскольчанка может сесть на два года
Женщина похитила запрыгнувшего ей на руки шпица
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О краже собаки в полицию сообщил 45-летний староосколец. Мужчина выгуливал своего питомца и случайно упустил его из виду. Прохожие рассказали ему, что видели, как немецкого шпица забрала какая-то женщина.
Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя местная жительница с криминальным прошлым. По предварительным данным, любвеобильный шпиц запрыгнул ей на руки. Женщина решила забрать четвероногого к себе домой. Полицейские уже вернули похищенную собаку владельцу.
За кражу похитительнице грозит до двух лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU