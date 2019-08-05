Белгородский полицейский спас подавившуюся в парке женщину

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-05T17:29:47+03:00

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В воскресенье, 4 августа, в парке Победы проходили праздничные гуляния, приуроченные ко Дню города. Прапорщик полиции Виктор Комарцов, патрулируя территорию, услышал крики о помощи. Правоохранитель бросился на место происшествия.

Сотрудник правопорядка увидел на земле женщину без дыхания. Рядом находился муж, который безуспешно пытался привести ее в чувства. Он рассказал полицейскому, что супруга подавилась. Виктор Комарцов незамедлительно оказал пострадавшей первую помощь. Вскоре 50-летняя белгородка пришла в себя. Позже женщину доставили в медучреждение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В Белгороде полицейский во время несения службы по охране общественного порядка предотвратил несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU