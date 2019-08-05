2019-08-05T17:33:27+03:00
Общество

Как проходит День города в Белгороде

5 августа в областной центр съехались артисты со всей области, чтобы поздравить горожан с праздником
Ирина ТАРАСОВА
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Звонкие песни поет прохоровская "Рябинушка".Звонкие песни поет прохоровская "Рябинушка".Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на Свято-Троицком бульваре в День города многолюдно. Центральная площадь перекрыта для транспорта и многие не спеша прогуливаются, несмотря на довольно прохладную погоду. Впрочем, она не помеха для многочисленных творческих коллективов, которые приехали в этот день в Белгород, чтобы поздравить его жителей с праздником.

Звонко распевает свои песни женский вокальный ансамбль «Рябинушка» из Прохоровки. Объявляют очередную песню в исполнении «Рябинушки» и называют его руководителя – это Валентина Чернова, заслуженный работник культуры РФ, которая также является руководителем и самодеятельного мужского вокального ансамбля военно-патриотической песни «Память».

Прохоровские мастера. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Прохоровские мастера.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Здесь же рядом, слушая песни и подпевая артистам, мастера народного творчества из Прохоровки Наталья Плотникова и Елена Шляхова предлагают свои товары. Чего здесь только нет – на любой вкус. Можно также поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

«Комсомолке» выпал приз в виде магнитика с изображением нового памятника на Прохоровском поле – стилизованного Рейхстага с развевающимся Красным знаменем над ним. "Деньги,- рассказывает устроитель лотереи,- пойдут на развитие творческих кружков. А сувенир – берите на память".

Такой лотерейных дел мастер из Прохоровки кому хочешь поднимет настроение. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Такой лотерейных дел мастер из Прохоровки кому хочешь поднимет настроение.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Праздник продолжается…

ИСТОЧНИК KP.RU

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