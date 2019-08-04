В Белгородской области зарегистрированы первый случай смертельного отравления грибами

4 Авг. 17:20 2019-08-04T17:20:57+03:00

На 1 августа с подозрением на отравление в медучреждения поступило 13 человек

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Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области, на 1 августа в регионе зарегистрировано семь случаев отравления грибами. В итоге — 13 пострадавших. К сожалению, одного жителя Старооскольского городского округа спасти не удалось, он умер в результате отравления.

Любителям тихой охоты настоятельно рекомендуют не собирать грибы, в съедобности которых есть сомнения. Также не рекомендуется покупать их с рук. Напомним, что первыми симптомами отравления являются тошнота, рвота, боли в животе, диарея, головокружение, низкое давление. При этом даже если у вас наблюдаются некоторые из этих симптомов, следует сразу же обратиться в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU