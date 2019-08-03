В Белгороде ушел в отставку руководитель управления физической культуры и спорта области

3 Авг. 19:56 2019-08-03T19:56:49+03:00

Главной причиной отставки главного чиновника от спорта называют отказ Белгороду в проведении чемпионата мира по мужскому волейболу в 2022 году

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Руководитель управления физической культуры и спорта области Олег Сердюков ушел в отставку. Наиболее вероятной причиной отставки чиновника, возглавлявшегося структуру на протяжении десяти лет, называют отказ Международной федерации волейбола (FIVB) Белгороду в проведении чемпионата мира по мужскому волейболу в 2022 году. Сам чиновник свое увольнение объясняет так:

— Я уволился по собственному желанию, больше никаких комментариев.

Напомним, что 1 августа FIVB исключила Белгород из списка кандидатов на право проведения чемпионата мира по мужскому волейболу в 2022 году. Два последних вакантных места заняли Ярославль и Кемерово.

В Белгороде по этому поводу негодуют. В частности, с резкой критикой на FIVB обрушилось руководство ведущей волейбольной команды. Так, президент ВК «Белогорье» Геннадий Шипулин заявил, что Международная федерация волейбола плюнула не только ему в лицо, но и «олимпийским чемпионам из Белгорода».

Заметим, что в Белгороде уже приступили к строительству спортивной арены под чемпионат 2022 года. В Ярославле и Кемерово только думают об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU