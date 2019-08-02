2019-08-02T14:16:39+03:00
Общество

В Белгородском регионе в такси появятся глухие и слабослышащие водители

Сервис онлайн-заказа такси адаптирован для водителей с нарушением слуха
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе в такси появятся глухие и слабослышащие водители.В Белгородском регионе в такси появятся глухие и слабослышащие водители.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском регионе запускают специальный проект «Работа для глухих и слабослышащих водителей». Об инициативе областного управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта совместно с сервисом Яндекс.Такси сообщили в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта. Приложение сервис онлайн-заказа такси адаптировано для водителей с нарушением слуха.

Водитель с пассажиром может общаться в чате: экран таксометра станет мигать, когда поступит новый заказ, к приложению можно подключить фитнес-браслет с функцией вибрации. Заказчик будет видеть, какой водитель к нему едет. К тому же в салоне автомобиля будут установлены коммуникационные карты и чехлы для подголовников с надписью «Глухой или слабослышащий водитель».

Как рассказали в областном департаменте строительства и транспорта, в Белгороде с подобными водителями сотрудничают три таксопарка. Требования к кандидатам, как и прежде: возраст от 21 года, стаж вождения не менее 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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