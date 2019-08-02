В Белгородской области в пьяном ДТП пострадала 15-летняя пассажирка
Водитель с травмами также был доставлен в больницу
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Авария произошла около четырех часов утра 1 августа в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, 19-летний нетрезвый водитель «Ауди 100», ехал слишком быстро и не справился с управлением. В результате на улице Центральная города Строитель машина опрокинулась. В дорожно-транспортном происшествии пострадали автомобилист и его 15-летняя пассажирка.
- Оба получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU