2019-08-02T12:08:23+03:00
Происшествия

В Белгородской области в пьяном ДТП пострадала 15-летняя пассажирка

Водитель с травмами также был доставлен в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Авария произошла около четырех часов утра 1 августа в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, 19-летний нетрезвый водитель «Ауди 100», ехал слишком быстро и не справился с управлением. В результате на улице Центральная города Строитель машина опрокинулась. В дорожно-транспортном происшествии пострадали автомобилист и его 15-летняя пассажирка.

- Оба получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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