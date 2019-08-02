Белгородец украл телевизор из квартиры родной матери

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-02T10:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 56-летняя жительница Белгорода. Она сообщила, что из ее квартиры пропал телевизор стоимостью 22 тысячи рублей.

Вскоре правоохранители выяснили, кто приложил руку к исчезновению техники. По подозрению в краже стражи порядка задержали 35-летнего сына женщины.

По информации полиции, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. За ум он так и не взялся. Проснувшись на днях, злоумышленник обнаружил, что находится в квартире один. Мать к этому времени уже ушла на работу. По предварительным данным, подозреваемый нашел простой способ поправить материальное положение – сдал в ломбард телевизор. Вырученные деньги мужчина быстро спустил.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник рискует отправиться в места лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU