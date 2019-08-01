В Грайвороне полицейские почтили память погибшего 19 лет назад сослуживца

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-01T18:08:11+03:00

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Оперативник грайворонского отдела полиции Александр Колесников погиб 30 июля 2000 года на Северном Кавказе в ходе служебной командировки. Коллеги вспоминают его как честного, дисциплинированного и ответственного сотрудника. Он был одним из лучших воспитанников грайворонской школы дзюдо и региональной организации Общества «Динамо». Неоднократно становился чемпионом Белгородской области и являлся первым победителем соревнований по дзюдо среди сотрудников УВД.

Капитан милиции награжден орденом Мужества посмертно. В Грайвороне именем земляка, отдавшего жизнь в борьбе за правопорядок, названа одна из улиц. В честь милиционера также ежегодно проводится посвященный его память турнир по дзюдо.

В день гибели Александра Колесникова сотрудники территориального отдела полиции, а также его родные по традиции пришли навестить могилу правоохранителя. Они возложили к монументу цветы и почтили память капитана милиции минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU