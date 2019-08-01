В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» впервые пройдет игра «Что? Где? Когда?»

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-01T18:18:27+03:00

За правильный ответ от музея-диорамы знатоки получат сертификат на бесплатное посещение музея в течение года

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В музее-диораме "Курская битва. Белгородское направление", которая является партнером московского Музея Победы по масштабному проекту "Территория Победы", 5 августа пройдет специальная игра "Что? Где? Когда?". Она будет посвящена истории Великой Отечественной войны, в том числе событиям Курской битвы, а также интересным фактам о Белгородской области. Один из вопросов игры будет от команды музея-диорамы. За правильный ответ знатоки в качестве приза получат сертификат на бесплатное посещение музея-диорамы в течение года

Мероприятие проведет белгородский Клуб интеллектуальных игр при поддержке БРОО "Новое поколение" совместно с музеем-диорамой "Курская битва. Белгородское направление".

Игра станет первой в серии интеллектуальных состязаний, которые будут проходить в музее-диораме. Участие в ней примут знатоки клуба "Что? Где? Когда?" Белгорода. Вопросы от Интеллектуального клуба отобраны и подготовлены редакторской группой во главе с участником и победителем программы "Своя Игра" Дмитрием Богдановым.

Напомним, что музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" является партнером московского Музея Победы в рамках федерального проекта "Территория Победы". Проект направлен на создание в России единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 150 отечественных учреждений культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU