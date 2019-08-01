Ночью в Старом Осколе 23-летний парень пострадал при падении с мотоцикла

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-01T11:27:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 августа в половине четвертого утра на проспекте Губкина в Старом Осколе. По предварительным данным, 23-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» не выбрал безопасную скорость. В результате парень упал и получил травмы. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что молодой человек доставлен в больницу.

Еще одна авария в тот же день произошла в областном центре около семи вечера. Предварительно установлено, что 50-летняя автомобилистка на «Ниссане», двигаясь по улице Белгородского Полка в направлении улицы Калинина, допустила проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе сбила 21-летнюю девушку. Пешеход с травмами попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU