Белгородские росгвардейцы задержали двоих граждан, находившихся в розыске

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-31T13:31:36+03:00

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В июле сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали двоих мужчин, которых разыскивала Федеральная служба судебных приставов. Мужчины должны по исполнительным производствам.

Один из должников был задержан нарядом вневедомственной охраны во время патрулирования улицы Крылова. Увидев патрульный автомобиль Росгвардии, гражданин попытался скрыться. Его поведение привлекло внимание правоохранителей. Оказалось, что за 39-летним мужчиной числится большая задолженность в пользу юридического лица.

Еще один белгородец был задержан на улице Кашарской областного центра. Молодой человек вел себя вызывающе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Проверка по информационной базе показала, что 24-летнего гражданина разыскивают судебные приставы за долги.

Помощник руководителя УФССП России по Белгородской области Елена Дацко, комментируя ситуацию, подчеркнула: «Указанные граждане являются должниками по исполнительным производствам. Меры к погашению задолженности они не принимали, от судебных приставов скрывались, их местонахождение было неизвестно.

В первом случае 39-летний задержанный имеет задолженность в пользу юридического лица в размере более 522 тысяч рублей, в розыск объявлен в апреле этого года. В отношении второго задержанного возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 2,5 тысячи рублей, назначенного, как основной вид наказания, в розыске с февраля этого года. Гражданин был предупрежден, что в случае неисполнения требований исполнительного документа, назначенный судом уголовный штраф может быть заменен на более суровое наказание».

ИСТОЧНИК KP.RU