На пляжах Белгорода запретили купаться
Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг состояния водоемов Белгорода. В нескольких было обнаружено несоответствие гигиеническим нормам микробиологических показателей качества воды. В связи с этим на трех пляжах Белгорода введен запрет на купание.
Горожанам настоятельно не рекомендуют купаться на левом береу Центрального пляжа, на пляже «Пескарьер», а также на пляже, что на улице Левобережной.
В настоящее время усилен контроль за санитарным состоянием воды во всех водоемах города.
Жителям Белгорода рекомендуют воздержаться от купания в указанных местах. Отметим, что здесь дополнительно установлены информационные таблички. После проведения повторных исследований воды горожан проинформируют о возобновлении купания, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU