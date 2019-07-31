2019-07-31T09:03:33+03:00
Общество

На пляжах Белгорода запретили купаться

Специалисты обнаружили несоответствие гигиеническим нормам микробиологических показателей качества воды
Ирина ТАРАСОВА
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На пляжах Белгорода запретили купаться.На пляжах Белгорода запретили купаться.Фото: "КП" Архив
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Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг состояния водоемов Белгорода. В нескольких было обнаружено несоответствие гигиеническим нормам микробиологических показателей качества воды. В связи с этим на трех пляжах Белгорода введен запрет на купание.

Горожанам настоятельно не рекомендуют купаться на левом береу Центрального пляжа, на пляже «Пескарьер», а также на пляже, что на улице Левобережной.

В настоящее время усилен контроль за санитарным состоянием воды во всех водоемах города.

Жителям Белгорода рекомендуют воздержаться от купания в указанных местах. Отметим, что здесь дополнительно установлены информационные таблички. После проведения повторных исследований воды горожан проинформируют о возобновлении купания, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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