На пляжах Белгорода запретили купаться

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-31T09:03:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг состояния водоемов Белгорода. В нескольких было обнаружено несоответствие гигиеническим нормам микробиологических показателей качества воды. В связи с этим на трех пляжах Белгорода введен запрет на купание.

Горожанам настоятельно не рекомендуют купаться на левом береу Центрального пляжа, на пляже «Пескарьер», а также на пляже, что на улице Левобережной.

В настоящее время усилен контроль за санитарным состоянием воды во всех водоемах города.

Жителям Белгорода рекомендуют воздержаться от купания в указанных местах. Отметим, что здесь дополнительно установлены информационные таблички. После проведения повторных исследований воды горожан проинформируют о возобновлении купания, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU