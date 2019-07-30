В Старом Осколе мужчина пообедал в столовой на 13 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-30T19:15:29+03:00

Пока мужчина относил поднос с пустыми тарелками, у него со столика похитили деньги

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По предварительным данным, 56-летний мужчина решил заглянуть в одну из городских столовых. Перед этим ему вернули долг – 13 тысяч рублей. Положив деньги на стол, оскольчанин приступил к обеду. Пока он относил поднос с пустыми тарелками, оставленные без присмотра купюры исчезли. Вернувшись, мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался обедавший в той же столовой водитель такси. Часть похищенных денег правоохранители успели изъять. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU