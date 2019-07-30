СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-30T14:53:32+03:00

В День города для белгородцев будет петь Полина Гагарина. Фото: "КП" Архив

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5 августа на Соборной площади Белгорода выступит популярная певица Полина Гагарина. Ее выступление станет подарком для всех жителей областного центра и гостей ко Дню города.

Отметим, что весной Полина Гагарина представила в Москве абсолютно новое грандиозное шоу «Обезоружена». На премьерном показе побывало 12 тысяч человек. Теперь пришла очередь жителей других городов России и Ближнего зарубежья. На сайте певицы пишут, что фуры современного оборудования, огромная команда профессионалов сделают так, чтобы концерт даже в самом дальнем уголке России прошел на высшем уровне.

В трек-лист нового шоу вошли такие песни, как «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Выше Головы», «Механхолия», а также широко известные песни, которые звучат не первый год, «Спектакль окончен», «Кукушка», «Нет», «Колыбельная» и другие.

Ко Дню города концерт Полины Гагариной – бесплатный. Завершит шоу фейерверк в честь праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU