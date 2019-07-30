2019-07-30T12:27:11+03:00
Общество

У жителя Валуек полицейские изъяли 12 килограммов конопли

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За хранение конопли житель Белгородской области может сесть на 10 лет.За хранение конопли житель Белгородской области может сесть на 10 лет.Фото: "КП" Архив
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Наркополицейские изобличили жителя Валуек в хранении конопли в крупном размере. На чердаке дома, где проживает мужчина, а также у него во дворе полицейские обнаружили части наркотикосодержащего растения. Общий вес изъятого составил около 12 килограммов. По предварительным данным, мужчина сорвал дикорастущую коноплю, высушил и хранил для личного употребления.

В отношении валуйчанина в настоящее время возбуждено уголовное дело. Учитывая вес изъятого, ему грозит серьезное наказание. За хранение частей запрещенного растения он может лишиться свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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