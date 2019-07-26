2019-07-26T13:06:56+03:00
Общество

Смотри, как я могу – валуйчанин ранил друга, демонстрируя технику владения ножом

В отношении горе-самурая возбудили уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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При имитации удара валуйчанин случайно ранил друга в грудь ножом.При имитации удара валуйчанин случайно ранил друга в грудь ножом.Фото: "КП" Архив
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Медики сообщили в валуйский отдел полиции, что к ним поступил 37-летний мужчина с ножевым ранением в области груди. Полицейские выяснили, что происшествию предшествовало застолье.

По предварительным данным, мужчина был в гостях у приятеля. Хозяин дома решил продемонстрировать гостю технику владения ножом. При имитации удара, он случайно ранил друга в грудь. Испугавшись, подозреваемый сразу же позвонил в «скорую». Мужчина также принес приятелю свои извинения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении валуйчанина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальное наказание за такое преступление – шесть месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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