Смотри, как я могу – валуйчанин ранил друга, демонстрируя технику владения ножом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-26T13:06:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Медики сообщили в валуйский отдел полиции, что к ним поступил 37-летний мужчина с ножевым ранением в области груди. Полицейские выяснили, что происшествию предшествовало застолье.

По предварительным данным, мужчина был в гостях у приятеля. Хозяин дома решил продемонстрировать гостю технику владения ножом. При имитации удара, он случайно ранил друга в грудь. Испугавшись, подозреваемый сразу же позвонил в «скорую». Мужчина также принес приятелю свои извинения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении валуйчанина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальное наказание за такое преступление – шесть месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU