Смерть 4-летнего мальчика в белгородской больнице проверит Следственный комитет
О его смерти в региональный СК сообщили сами медики
Смерть 4-летнего мальчика в белгородской больнице проверит Следственный комитет.Фото: "КП" Архив
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После удаления аппендицита в одной из белгородских больниц умер 4-летний ребенок. О его смерти в региональный Следственный комитет сообщили сами медицинские работники, которые считают, что вины медиков нет.
Малыша привезли из Краснояружского района в областную детскую больницу 24 июля около 16.00. Помощь ребенку была оказана вовремя, но, несмотря на это, ночью, в 3.15, медики констатировали биологическую смерть.
Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка, чтобы выяснить все причины.
ИСТОЧНИК KP.RU