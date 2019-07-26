Смерть 4-летнего мальчика в белгородской больнице проверит Следственный комитет

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-26T14:29:29+03:00

О его смерти в региональный СК сообщили сами медики

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После удаления аппендицита в одной из белгородских больниц умер 4-летний ребенок. О его смерти в региональный Следственный комитет сообщили сами медицинские работники, которые считают, что вины медиков нет.

Малыша привезли из Краснояружского района в областную детскую больницу 24 июля около 16.00. Помощь ребенку была оказана вовремя, но, несмотря на это, ночью, в 3.15, медики констатировали биологическую смерть.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка, чтобы выяснить все причины.

ИСТОЧНИК KP.RU