На территории белгородского «Сити Молла» мин не обнаружено
Взрывотехники поисково-спасательной службы области закончили обследование стоянки торгово-развлекательного центра «Сити Молл» и не обнаружили никаких опасных боеприпасов. Как известно, в 1943 году именно на этой территории велись ожесточенные бои Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками. Несмотря на то, что 9 лет назад при строительстве «Сити Молла» сотрудники МЧС проверяли всю территорию и извлекали свыше 20 боеприпасов, в мае этого года нашелся еще один.
Тогда допустили, что артиллерийский снаряд могли случайно завести вместе с грунтом, необходимым для высадки деревьев. И все же, чтобы еще раз убедиться, что посетители объекта с массовым пребыванием людей находятся в полной безопасности, было принято решение вновь обследовать территорию«Сити Молла».
После завершения обследования спасатели подтвердили, что ведение строительных и других работ на данном участке безопасно для людей, техники, окружающих зданий и сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU