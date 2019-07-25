2019-07-25T11:23:24+03:00
Общество

На территории белгородского «Сити Молла» мин не обнаружено

В 1943 году в районе нынешнего торгово-развлекательного комплекса Красная Армия вела ожесточенные бои
Ирина ТАРАСОВА
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На территории белгородского «Сити Молла» мин не обнаружено. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.На территории белгородского «Сити Молла» мин не обнаружено. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Взрывотехники поисково-спасательной службы области закончили обследование стоянки торгово-развлекательного центра «Сити Молл» и не обнаружили никаких опасных боеприпасов. Как известно, в 1943 году именно на этой территории велись ожесточенные бои Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками. Несмотря на то, что 9 лет назад при строительстве «Сити Молла» сотрудники МЧС проверяли всю территорию и извлекали свыше 20 боеприпасов, в мае этого года нашелся еще один.

Тогда допустили, что артиллерийский снаряд могли случайно завести вместе с грунтом, необходимым для высадки деревьев. И все же, чтобы еще раз убедиться, что посетители объекта с массовым пребыванием людей находятся в полной безопасности, было принято решение вновь обследовать территорию«Сити Молла».

После завершения обследования спасатели подтвердили, что ведение строительных и других работ на данном участке безопасно для людей, техники, окружающих зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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