Полина Гагарина выступит на Соборной площади Белгорода
Такой подарок приготовили для белгородцев ко Дню города
Полина Гагарина выступит на Соборной площади Белгорода.Фото: "КП" Архив
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В День города на Соборной площади областного центра выступит известная певица Полина Гагарина. Ее выступление – подарок жителям областного центра к празднику – Дню города.
Концерт певицы начнется 5 августа в 21.00 и продлится до 22.00. А часом раньше на «разогреве» у победительницы «Фабрики звезд-2» будут выступать местные творческие коллективы.
Напомним, что праздничные гуляния в честь Дня города начнутся уже 2 августа и продлятся до 5. Кульминацией торжеств станет концерт на Соборной площади. Сразу же после выступление Полины Гагариной в небе над Белгородом вспыхнут салюты праздничного фейерверка.
ИСТОЧНИК KP.RU