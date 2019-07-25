Полина Гагарина выступит на Соборной площади Белгорода

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-25T09:06:58+03:00

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В День города на Соборной площади областного центра выступит известная певица Полина Гагарина. Ее выступление – подарок жителям областного центра к празднику – Дню города.

Концерт певицы начнется 5 августа в 21.00 и продлится до 22.00. А часом раньше на «разогреве» у победительницы «Фабрики звезд-2» будут выступать местные творческие коллективы.

Напомним, что праздничные гуляния в честь Дня города начнутся уже 2 августа и продлятся до 5. Кульминацией торжеств станет концерт на Соборной площади. Сразу же после выступление Полины Гагариной в небе над Белгородом вспыхнут салюты праздничного фейерверка.

ИСТОЧНИК KP.RU