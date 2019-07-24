«Мисс Вселенная» пригласила юных белгородцев стать участниками конкурса комиксов

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-24T18:50:50+03:00

К участию в конкурсе «#ЛетоТвоихПобед» приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет

Изменить размер текста: A A

Мисс Вселенная» Оксана Федорова пригласила юных белгородцев стать участниками конкурса «#ЛетоТвоихПобед». К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет.

Организаторы предложили юным художникам создать комикс о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, а также о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.

Рисунки участников будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают работы до 5 августа 2019 года. Участникам необходимо заполнить форму заявки по ссылке. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа 2019 года.

Творческое состязание подготовили Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!» в партнерстве с Почтой России. Оксана Федорова возглавила жюри всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед». Актриса и ведущая является президентом благотворительного фонда «Спешите делать добро!».

Музей Победы опубликует лучшие работы на официальном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов конкурса. Среди призов - билеты в детский городской клуб «Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать добро!». Кроме того, рисунки победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток, которую выпустит "Почта России" совместно с Музеем Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU